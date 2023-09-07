Дальневосточная ипотека: и жить, и инвестировать

Федеральная льготная ипотечная программа «Дальневосточная ипотека» является, пожалуй, самым реальным способом обзавестись своим жильём или вложить накопления в самую твёрдую «валюту» рынка для жителей Дальнего Востока России.

Программа действует уже 4 года, и всё это время спрос на неё только растёт. Несмотря на повышение ставок на ипотечном рынке в целом, «Дальневосточная ипотека» по-прежнему остаётся одним из самых выгодных ипотечных продуктов. Среди крупнейших региональных банков, реализующих льготную программу в регионе, - АО «Дальневосточный банк».

На данный момент банк предлагает одни из самых выгодных условий по программе: ставку от 0,9%* годовых, сумму кредита от 300 тыс. до 6 млн рублей, максимальный срок – 242 месяца, первоначальный взнос – от 15 % стоимости приобретаемого имущества, при этом могут быть использованы средства материнского капитала. При этом, чтобы подать заявку на ипотеку, клиенту необязательно идти в банк – он может сделать это на сайте и прийти в офис уже с документами после предварительного одобрения заявки.

Справка: Дальневосточная ипотека – федеральная льготная ипотечная программа, которая предусматривает сниженную процентную ставку по кредиту для покупки жилья на первичном и вторичном рынке в регионах Дальневосточного федерального округа. Предложение доступно для следующих категорий заемщиков: «Молодая семья»**, граждане РФ, переехавшие в регионы России, входящие в состав ДФО, в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, работники медицинских и образовательных учреждений***, граждане РФ-вынужденные переселенцы с территории Украины, ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов ДФО.

* Процентная ставка указана при использовании услуги «Назначь свою ставку» с уплатой комиссии единовременным платежом до подписания кредитного договора в размере 6% от суммы кредита и сроке кредита свыше 12 лет, наличии личного и/или титульного страхования (для готового жилья). ПСК составляет 1,907% годовых.

** Семья, где возраст каждого из супругов не достигает 36 лет или не состоящие в браке граждане в возрасте до 36 лет, воспитывающие ребенка в возрасте до 19 лет;

*** Стаж работы по специальности на территории ДФО - не менее 5 лет.