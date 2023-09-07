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В Примсоцбанке можно оформить кредит на водную и мототехнику без залога

Теперь оформить кредит на водную, а также мототехнику можно без залога и первоначального взноса, а также:

• без подтверждения дохода и трудоустройства;
• на приобретение транспортных средств любого года выпуска.

Для оформления потребуется только паспорт и 2-ой документ на выбор, подать заявку можно как в офисе Банка, так и дистанционно.

Представлен большой выбор техники для кредитования:

- автомобили категории В;
- гидроциклы и моторные лодки;
- мотоциклы, скутеры, квадроциклы, снегоходы.

Кредит выдается по ставке от 15,4% до 22,4%. На срок от 3 до 5 лет, и на сумму от 100 001 до 1 миллиона рублей. Напоминаем, что по всем кредитам на потребительские цели и автокредитам банк предоставляет отсрочку в погашении основного долга в течение одного месяца.

Получить подробную информацию о автокредите без залога и подать на него заявку можно на сайте банка или по телефону единой справочной службы: 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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