Стоит ли брать ипотеку, когда ставки растут?

Несмотря на то, что ставки на ипотечном рынке сегодня растут, жилищные займы остаются одними из самых востребованных банковских продуктов. Какие бонусы готовы предложить банки своим клиентам на фоне роста ключевой ставки Центробанка и том, когда лучше оформлять ипотеку, – рассказывает Мария Якупова, начальник отдела ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Сейчас выросли ставки на вторичное жильё, как банки планируют стимулировать продажи?

– Вероятнее всего, банки будут делать больший упор на программы кредитования с государственной поддержкой. Так, например, Примсоцбанк недавно запустил «КОМБО ипотеку». В рамках программы можно оформить ипотеку с максимальным размером суммы кредита, превышающей предельное значение по гос. программам. Процентная ставка при этом на часть кредита будет субсидированная, а на сумму превышающую предельный размер по гос. программам – рыночная.



Также, Примсоцбанк, продолжает продвигать свои уникальные продукты, такие как:



• «Своя земля»– на покупку земельного участка без первоначального взноса. Любые требования к постройке на участке отсутствуют. Строение может стоять на кадастровом учете, может быть снято, не поставлено на кадастровый учет, либо вовсе отсутствовать на участке. Программа позволяет даже взять сумму кредита превышающую стоимость земельного участка – на благоустройство.



• «ИЖС» – на строительство жилого дома, без требования к аккредитации подрядной организации, с выдачей клиенту наличных денежных средств на строительство.

• «Нежилое помещение» - на приобретение нежилой (коммерческой) недвижимости. Программа интересна тем, что по ней можно приобрети любые коммерческие помещения, за исключением производственных. Это может быть и отдельно стоящее здание с земельным участком в собственности или долгосрочной аренде, офисное помещение, нежилое помещение в жилом доме, находящееся в цоколе и прочие объекты недвижимости (например, склады).

Специальные акции, которые запускают банки, также могут стать дополнительным стимулом к покупке своего жилья. Так, например, прямо сейчас у нас запущена акция «Ипотечный бум», в рамках которой мы значительно снизили и зафиксировали ставку на приобретение готового жилья.



Пандемия давно закончилась, а ИЖС по-прежнему пользуется популярностью? Чем сейчас руководствуются люди, когда приобретают жильё за городом?



– Программы ИЖС на текущий момент пользуются спросом, т.к. стали доступнее к оформлению. А также все без исключения государственные программы рассчитаны в том числе и на строительство жилого дома.



У нас программы популярны ещё и потому, что Примсоцбанк не требует дополнительный залог либо поручительство – в залог банку предоставляется только приобретаемый/имеющийся в собственности земельный участок. Расчет с подрядной организацией проходит сразу, без дополнительной разбивки на транши, и подрядчики сразу выкупают все необходимые для строительства материалы. Это исключает повышение стоимости строительных материалов, нарушение логистики с поставкой и другие проблемы, с которыми сталкиваются строительные компании при траншевой оплате.



Спрос на вторичное жильё не поменялся?



– Существенного снижения спроса на вторичный рынок мы не заметили. Это связано с тем, что большинство банков продолжают заключать кредитные договоры на ранее одобренных условиях. В Примсоцбанк по-прежнему обращаются клиенты, которые в качестве первоначального взноса планируют использовать субсидии – материнский семейный капитал (федеральный и региональный), имеющие право на государственную поддержку за третьего и последующего ребенка. Однако мы полагаем, что в обозримом будущем спрос вполне может снизиться.

Существует ли волшебный сезон, когда ставки на ипотеку и цены на недвижимость неизменно снижаются?

– Такие сезоны нужно ловить. В период снижения спроса на недвижимость падает и стоимость недвижимости. В это время необходимо оформлять ипотечный кредит под текущие рыночные ставки, ведь рано или поздно ключевая ставка начет снижаться и появится возможность рефинансировать свою ипотеку на более привлекательных условиях. В период же снижения процентных ставок на рынке, увеличивается и спрос на недвижимость, а это влечет за собой повышение её стоимости.