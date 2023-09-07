Криптокошельки россиян под угрозой

Хакеры атаковали пользователей Binance из России. Об этом изданию Газета.ru рассказал руководитель Центра кибербезопасности компании F.A.C.C.T. (бывшего российского подразделения Group-IB) Ярослав Каргалев.

Мошенническая рассылка была зафиксирована вечером 27 августа, на следующий день после того, как Binance запретил россиянам торги в иностранной валюте. В фишинговых письмах предлагается скачать специальную программу для обхода нового ограничения, которая по факту является вирусом.

«Для загрузки приложения пользователю предлагается перейти по уникальной ссылке на файлообменник, где находится zip-архив с вредоносным ПО, обладающим функционалом стилера», – сказал Каргалев.

Напомним, что ранее криптобиржа Binance запретила пользоваться картами подсанкционных российских банков. Это ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. При этом биржа заверила, что не хочет замораживать учетные записи «миллионов пользователей», но готова выполнить и новые международные санкции.