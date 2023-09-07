Благоустройство аллеи генерала Калицова завершают в городке ИВАТУ

ИВАТУ – одна из самых крупных строительных площадок в областном центре за последние несколько лет. Об этом пишут в мэрии.

Вдоль аллеи обновили покрытие проезжей части. На этом участке восстановили ливневую канализацию, смонтировали инженерные сети, высадили хвойные деревья. Сейчас завершают обустройство тротуаров.

Украшением аллеи стали муралы, которые нанесли на фасады жилых домов. На одном из них изображен русский полководец Александр Суворов, на другом – генерал-майор, начальник Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища Солтан Калицов.

Особое внимание уделят развитию социальной инфраструктуры. В городке ИВАТУ планируют построить детский сад на 140 мест.