Новые подстанции возводят энергетики в Иркутском районе

Общий бюджет проектов – 450 млн рублей. Объем дополнительной мощности более 50 МВт.

Как рассказали в Иркутской электросетевой компании, новые объекты остро необходимы в условиях постоянного роста энергопотребления, быстрой и часто неконтролируемой застройки, а также высокой загруженности существующих подстанций и линий электропередачи.

На площадке подстанции «Геологическая» в районе деревни Усть-Куда строительные работы уже завершены, специалисты проводят наладку оборудования и испытания. Ввести в работу объект планируют до ноября текущего года. Его запуск позволит не допустить перегруз действующей подстанции «Урик» и обеспечить электроснабжение более 2,5 тысячи потребителей в Усть-Куде, Урике и Грановщине, а также социальных объектов.

Недалеко от Карлука строительство подстанции «Пирс» еще продолжается, здесь установили два силовых трансформатора, смонтировали большую часть воздушной линии, сейчас идет поставка в собранном виде оставшегося оборудования. Запустить энергообъект планируют в 2024 году, однако строительство идет быстрее ранее намеченного графика. Ввод в работу «Пирса» положительно скажется на электроснабжении двух тысяч потребителей в Карлуке и нескольких прилегающих садоводств.

Также здесь завершились работы по реконструкции подстанции «Карлук», увеличена ее мощность за счет замены трансформаторов. Прошлой зимой загрузка оборудования подстанции была предельной. Реконструкция позволит обеспечить надежную работу энергообъекта и повысить качество электроснабжения в Карлуке, а также частично в Урике и Грановщине.

Совсем недавно специалисты приступили к строительству подстанции «Надежда» в Грановщине, работы здесь выполнены на 20%. Центр питания позволит снизить нагрузку на подстанцию «Урик» и несколько воздушных линий. Сейчас проводятся земельные и строительно-монтажные работы. Запуск объекта в работу планируется до октября 2024 года. Кроме того, в предстоящем осенне-зимнем периоде на этой территории будет задействована мобильная электроподстанция в качестве резерва.