Рука и сердце стали дороже. Росстат подсчитал стоимость предложения о браке в 2023 году

В среднем, для предложения бракосочетания россиянам нужно 33,4 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Россияне очень по-разному организуют это событие, но зачастую, чтобы сделать предложение, кроме кольца может понадобиться ужин в ресторане или дома, а также цветы. За 10 лет они подорожали в 2,6 раза – с 12,88 тыс. до 33,4 тыс. рублей.

Таким образом, в качестве «набора» для предложения были выбраны золотое кольцо весом в 3,5 грамма, букет из 25 свежесрезанных цветов и ужин в ресторане на две персоны.

Ранее портал SuperJob опубликовал список самых популярных мест для знакомств у россиян. В том, что знакомиться следует в соцсетях и приложениях, сегодня убеждены 15%, на работе – каждый одиннадцатый. Знакомиться можно «да где угодно», ответили 8%. Знакомства на улице поддержали 7% опрошенных, на отдыхе – 5%, в компании друзей – 3%.

Общаться в интернете, на улице, на отдыхе, а также в любом месте чаще предпочитают мужчины, тогда как о преимуществах знакомств на работе и в компании друзей чаще говорят женщины. По сравнению с 2021 годом, популярность соцсетей и приложений как места для знакомств снизилась незначительно (на 2 п.п.). О том, что лучше всего знакомиться на отдыхе, россияне стали говорить чаще (на 4 п.п.).