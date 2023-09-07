Рекомендованный семейный доход для кредита составил 100,4 тыс. рублей

В соответствии с исследованием Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2023 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, увеличился по сравнению с январем 2023 года на 9,8%, составив 100,4 тыс. руб. (в январе 2023 года – 91,4 тыс. руб.).

В этой связи стоит отметить, что в 2023 году был отмечен рост ключевой ставки Банка России, рыночных ипотечных ставок (+0,4%), а также стоимости жилья и среднего размера ипотечного кредита (+4,2%). В то же время рост среднего срока ипотеки в этом году оказался менее значительным (всего 2,2%), не оказав существенного влияния на снижение среднего размера платежа по ипотечному кредиту. Таким образом, все упомянутые выше факторы привели к увеличению стоимости ипотечного кредита в стране.

Показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

В августе 2023 года самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, среди 30-ти регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксирован в:

Москве (189,7 тыс. руб.),

Московской обл. (143,2 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (129,7 тыс. руб.),

Ленинградской обл. (109,3 тыс. руб.),

Краснодарском крае (106,5 тыс. руб.).

Что касается динамики данного показателя в августе 2023 года по сравнению с началом года, то она носила разнонаправленный характер. Наиболее серьезную динамику роста рекомендованного семейного дохода среди 30-ти регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов продемонстрировали:

Удмуртская Республика (+22,2%),

Краснодарский край (+17,9%),

Волгоградская обл. (+15,6%),

Ленинградская обл. (+15,2%),

Ростовская обл. (+15,1%).

В то же время, наименьший рост данного индикатора в топ-30 регионов страны был зафиксирован в:

Хабаровском крае (+0,2%),

Оренбургской обл. (+2,2%),

Ханты-Мансийском АО (+2,4%),

Республике Саха (Якутия) (+4,3%),

Новосибирской обл. (+4,8%).

«Динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков для комфортного обслуживания ипотеки в последнее время в большей степени определялась ростом ключевой ставки Банка России и рыночных ставок, а также увеличением стоимости квадратного метра жилья и среднего чека ипотечного кредита, – говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом спрос россиян на кредиты на покупку жилья далек от снижения – с начала года объем ипотечного портфеля российских банков вырос на 12,7%. В то же время кредитное качество заемщиков, которым банки выдают ипотеку, также сохраняется на стабильно высоком уровне.

Также стоит отметить, что, несмотря на рост индикатора комфортного обслуживания ипотеки, реальные доходы граждан остаются достаточно стабильными. Поэтому говорить о существенном ухудшении ситуации с обслуживанием ипотечных кредитов пока не приходится. Вместе с тем, заемщикам важно продолжать контролировать кредитную нагрузку и планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту позволяли поддерживать привычный уровень жизни».