Названы пять сфер в Иркутской области с наибольшим кадровым голодом в сентябре

Аналитики SuperJob проанализировали рынок труда в регионе и выяснили, в каких сферах наблюдается прирост вакансий в сентябре и каким специалистам готовы платить больше всего.

Наибольший спрос на персонал в Иркутской области в сентябре аналитики наблюдают в сферах строительства и недвижимости, логистики, промышленности, ритейла и медицины.

Кроме того, специалисты отмечают годовой прирост средних рыночных зарплатных предложений работодателей в Иркутской области в сферах информационных технологий (+7,2%), строительства (+6,9%), маркетинга и рекламы (+5,7%), кадров и банков (+5,1 и 5% соответственно).

Самую высокую зарплату в сентябре в Иркутской области предлагают специалистам медицинской сферы: стоматологу-ортодонту готовы платить от 400 тыс. рублей, врачу-флебологу обещают 250 тыс. рублей, заведующему хирургическим отделением в районной больнице — до 140 тыс. рублей, а рентгенолог будет получать от 100 тыс. рублей.

Главному инженеру предлагают от 164 тыс. рублей, а заместителю директора в сфере строительства — от 150 тыс. рублей.

В сфере продаж самую высокую зарплату в регионе обещают руководителю отдела продаж дорожно-строительной техники (от 150 тыс. рублей), менеджеру по оптовым продажам автокомпонентов и менеджеру по продажам электротехнической продукции (120 тыс. рублей и от 100 тыс. рублей соответственно).