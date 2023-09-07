British American Tobacco продает бизнес в России и Белоруссии

British American Tobacco (BAT) объявила, что владение бизнесом в России более не является устойчивым. Об этом сообщили в компании.

В настоящее время BAT официально заключила соглашение о продаже своего российского и белорусского бизнеса в соответствии с местным и международным законодательством.

Покупателем выступает консорциум, возглавляемый членами руководства «БАТ Россия», который после завершения сделки будет полностью владеть обоими предприятиями. После завершения сделки эти предприятия будут известны как Группа ИТМС.

Ранее иркутяне заявили, что стали терпимее к привычкам вторых половин. Женщин в супругах чаще всего раздражает курение (11%), храп (8%) и беспорядок (7%). О пристрастии мужей к алкоголю говорили 6% женщин, еще 4% раздражает, что мужчины повышают голос. По 3% женщин жаловались на лень и интернет-зависимость своих вторых половин. Мужчин больше всего раздражает, когда жена курит (9%). О занудстве и болтливости своих спутниц упоминали по 3%.