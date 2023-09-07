Сентябрьский дождь в Иркутске оказался рекордным

Начало осени в Иркутске отличилось дождями – осадки, которые обрушились на столицу Приангарья, оказались рекордными, рассказала ведущий агрометеоролог регионального Гидрометцентра Наталья Домбровская.

«Второго сентября под покровом ночи в областной центр пробрался первый в этом месяце атмосферный фронт, который принес с собой рекордную порцию дождей: в Иркутске выпало 35 мм осадков, превышен исторический максимум дня 120-летней давности», – рассказала специалист.

Затем погода восстановилась – это произошло из-за юго-западного ветра, который унес воздушные массы с территории Приангарья. При этом температура в регионе существенно снижается – к выходным дневные показатели опустятся уже до +13…+18 градусов. Ночью возможны заморозки до –7 градусов.