Новости

Автомобильных мошенников поймали в Иркутской области: изъяты 55 машин и 2 млн рублей

Банду аферистов рассекретили в Иркутской области – ее члены занимались мошенничеством, связанным с автомобилями, рассказали в пресс-службе полиции РФ.

Известно, что злоумышленники разработали криминальную схему, направленную на хищение денег у людей при покупке машин. По версии следствия, клиентов вынуждали приобрести транспорт по завышенной стоимости, при этом навязывая дополнительные услуги и невыгодные кредиты.

Для осуществления преступного замысла в Приангарье были открыты два автосалона. Более чем на 30 сайтах преступники разместили объявления о продаже машин по низкой цене. Когда потенциальный покупатель приезжал в салон, менеджеры предлагали ему подписать договор. Помимо этого, обязательным условием оказывался кредит с первоначальным взносом.

Задержаны более 20 подозреваемых. Троих из них заключили под стражу, 11 находятся под подпиской о невыезде, девятерых обязали являться в полицию. Среди них – возможные организаторы, кредитные специалисты, продавцы, бухгалтеры и прочие работники.  Фигуранты задержаны в разных регионах страны и доставлены в Иркутск.

Для возмещения ущерба пострадавшим изъяты 55 автомобилей, принадлежащих данным автосалонам и подозреваемым, а также более двух миллионов рублей. Кроме того, ведутся поиски других потерпевших.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Отели 5*: нужны ли они Иркутску?
8 мифов о реконструкции здания «Востсибугля»
Реконструкцию здания «Востсибугля» начали в Иркутске
5* в Иркутске. Как премиум-отели изменят жизнь региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес