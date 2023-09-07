ИНК 18 сентября проведет День поставщика на форуме TNF в Тюмени

Иркутская нефтяная компания (ИНК) проведет День поставщика в рамках промышленно- энергетического форума TNF в Тюмени, который состоится 18-21 сентября. Участниками форума станут 47 регионов России.

Фото: Промышленно-энергетический форум TNF, Тюмень, 2022г.

Представители ИНК познакомят участников с ключевыми проектами компании, представят прогнозные объемы закупок, а также группы оборудования и материалов, рассматриваемые для импортозамещения. Заинтересованные лица смогут задать интересующие вопросы экспертам ИНК и представить свои технологические решения.

Также в рамках форума 18 сентября ИНК проведет биржу деловых контактов в формате личных встреч с руководством и профильными сотрудниками ИНК с представителями производственных и сервисных компаний. В ходе встречи участники смогут презентовать свои разработки и обменяться контактами.

Другим значимым событием форума 18 сентября TNF станет День открытых дверей нефтегазовых компаний с участием HR-экспертов ИНК. Мероприятие организовано для студентов выпускных курсов вузов и молодых специалистов нефтегазовой отрасли. Представители HR презентуют адаптационные программы для выпускников и молодых сотрудников, познакомят с компанией и расскажут о карьерных возможностях.

Иркутская нефтяная компания на выставке форума TNF EXPO представит проект Иркутского завода полимеров. Стенд ИНК будет размещен в нефтегазовом секторе экспозиции. Гости форума познакомятся с главным инвестиционным проектом компании – газохимическим кластером, который ИНК реализует в Усть-Куте.

TNF EXPO будет проходить по адресу: Тюмень, ул. Республики 142, Тюменский ТЕХНОПАРК, выставочный павильон, стенд № 15, вход для посетителей бесплатный. Регистрация для посетителей доступна по ссылке.

С подробной программой промышленно-энергетического форума TNF можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

Промышленно-энергетический форум TNF – главный отраслевой форум для формирования бизнес-партнерств, запуска технологий на нефтегазовый рынок, обмена инновационными идеями и выработки стратегий развития российского ТЭК. Ежегодно TNF становится точкой притяжения для предпринимателей, специалистов, топ-менеджеров, представителей технологических компаний и государства. TNF проходит при поддержке Правительства РФ и Правительства Тюменской области. В 2022 году участниками форума стало свыше 5 000 чел.