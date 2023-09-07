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Сбросы на Иркутской ГЭС увеличили до 3,3 тысячи кубометров в секунду: причина

Сегодня на Иркутской ГЭС открыли двенадцатый регулирующий затвор холостого водосброса на ½, в результате чего объем попусков воды вырос до 3300 м3/с. О причинах изменения работы гидроэлектростанции рассказали в компании Эн+.

«Воды в Байкале в этом году много, одна из причин – дождливое лето. Поэтому по предписанию Енисейского управления Росводресурсов на Иркутской ГЭС происходит сброс воды. Редкое явление, которое привлекает внимание горожан и туристов», – сообщили в организации.

С помощью Иркутской ГЭС Росводресурсы могут регулировать уровень воды в Байкале и в Ангаре.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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