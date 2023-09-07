Новая подстанция заработала в Байкальске впервые за 60 лет

Подстанцию построили в городе Байкальске Иркутской области – это первый такой объект, возведенный на указанной территории со времен запуска БЦБК, то есть с 1960-х годов, рассказали в региональном правительстве.

Фото правительства Иркутской области

Его построили за 1,5 года в рамках инвестиционной программы «Облкоммунэнерго». Общий объем финансирования составил 400 млн рублей. Благодаря новой подстанции мощность центра питания Байкальска увеличена в 2,5 раза.

Сооружение с напряжением 35 кВ будет выдавать 6 кВ для города и 10 кВ для вновь создаваемых объектов особой экономической зоны «Ворота Байкала». Стоит отметить, что это самая крупная и современная подстанция, построенная «Облкоммунэнерго» за все время существования предприятия.

Объект является высокотехнологичным. Он имеет вакуумные выключатели с высоким уровнем пожарной и экологической безопасности, большим сроком службы и низкими эксплуатационными затратами. Кроме того, подстанция отличается тем, что ей можно управлять в дистанционном режиме.

Власти рассчитывают, что сооружение поможет повысить инвестиционную привлекательность города.

В ближайшие годы в планах строительство подобных подстанций в поселках Ключи Казачинско-Ленского района, Кривошапкино Киренского района и Китой Ангарского городского округа.