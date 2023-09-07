Вандалы испортили десятки пространств в Иркутске: для ликвидации нужны существенные затраты

Последствия деятельности хулиганов устраняют в Иркутске – нарушители испортили десятки ограждений, остановки и фасады зданий в Правобережном округе, рассказали в мэрии.

«Нанесен серьезный ущерб не только муниципальному имуществу, но и тому, что находится в собственности частных лиц и организаций. Площадь поврежденных поверхностей значительная! Для ликвидации надписей потребуются внушительные затраты. А ведь средства могли быть направлены на другие полезные цели, например, на благоустройство», – отметила председатель комитета по управлению Правобережным округом Елена Торохова.

На восстановление поверхностей понадобится, по меньшей мере, месяц. Для того чтобы убрать текст, расположенный выше человеческого роста, специалистам приходится использовать спецтехнику.

Стены домов очищают управляющие организации за счет средств жильцов. Фасады предприятий и частных зданий должны окрасить собственники.

Сотрудники полиции устанавливают виновных лиц – они будут привлечены к административной ответственности. Если же нанесение надписей признают вандализмом, злоумышленникам грозит уголовное наказание.