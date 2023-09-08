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50% иркутян смогли поехать в отпуск со второй половиной

Сервис по поиску работы SuperJob узнал, получается ли у иркутян брать отпуска одновременно с любимыми. В опросе приняли участие экономически активные граждане из города, состоящие в браке или отношениях, где оба имеют постоянную работу.

Взять отпуск одновременно со своей второй половиной в этом году получилось у 49% респондентов. 25% хотели бы отдохнуть вдвоем, но взять отпуск в одно время по разным причинам не удалось. 12% признались, что не состыковывали отпуска и не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе.

Чаще остальных берут отпуск в одно время с любимыми иркутяне моложе 34 лет (59%). Респонденты, состоящие в официальном браке, согласовывают отпуска чаще, чем те, чьи отношения не зарегистрированы (56 и 41% соответственно).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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