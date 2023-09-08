Вышла в свет Газета Дело за сентябрь 2023 года

В 2023 году многие российские компании отмечают тридцатилетие своего присутствия на отечественном рынке. Газета Дело продолжает знакомить своих читателей с историей предприятий Иркутской области, чьи деятельность началась в 1993 году: как они развивались, как преодолевали кризисы, какие насущные вопросы решают сейчас и какие задачи ставят на будущее. Журналисты издания подготовили также обзорные материалы по новым и действующим проектам на рынке недвижимости региона, в туристической сфере и медицине, в ритейле и ювелирном производстве. Кроме этого, сентябрьский выпуск газеты будет полезен всем, кто интересуется основами делового этикета и его значением для успешного бизнеса.

«Деньги на развитие бизнеса можно найти всегда, а вот вопрос кадров так просто не решается, – говорит основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров. – Люди сегодня – это проблема №1». Почему компании охотятся не за головами, а за руками? Спасет ли ситуацию оптимизация и автоматизация? Как маркетинг проникает в сферу HR? Накануне 30-летнего юбилея «Сервико» Газета Дело побеседовала с Виктором Захаровым о вызовах времени, уроках очередного кризиса и перспективах дистрибьюции и логистики.

Говорят: если хочешь работать в «Сервико» – занимайся спортом. Правда это или нет, но спортивный дух здесь, кажется, – всюду. На входе в главный офис – памятная хоккейная форма с автографами, в кабинете основателя компании Виктора Захарова – победные кубки и бутса Месси… Корпоративные соревнования, олимпиада для сотрудников, регулярная поддержка профессиональных и любительских спортивных команд – зачем всё это «Сервико»?

Алёна Гиль: «Деловой этикет как воздух пронизывает все наши взаимоотношения» Алёна Гиль – уникальный профессионал в сфере делового этикета и протокола. В постсоветской России она, выпускница кафедры режиссуры и мастерства актёра Московского института культуры и искусств, была одной из первых, кто преподавал светский и деловой этикет представителям зарождающегося российского частного бизнеса. Сейчас она работает с представителями различных направлений бизнеса, политики, госуправления. В сентябре эксперт международного уровня проведёт мастер-класс для представителей иркутского делового сообщества, а накануне этого события с Алёной Гиль встретился журналист Газеты Дело. Мы говорили о том, кому необходимы знания бизнес-этикета, как он влияет на переговорный процесс, что надеть на деловую встречу и зачем в век цифры нужны визитные карточки? Яркие моменты беседы – в нашем материале. «Наша отличительная черта – антихрупкость» В этом году Росбанк отмечает свое 30-летие. Накопленный опыт помог ему не просто справиться с беспрецедентной турбулентностью 2022 года – банк завершил его с положительным финансовым результатом и ростом по основным направлениям бизнеса, в том числе по такому деликатному как private banking. О том, как внешнеполитические изменения и смена акционеров повлияли работу с состоятельными клиентами, какие новые возможности для владельцев капитала готов предложить Росбанк, рассказал управляющий директор Росбанк L’Hermitage Private Banking Александр Афанасьев. Сделано в России. Как Кристина Скобина превратила хобби в устойчивый ювелирный бренд На интервью с Газетой Дело дизайнер и основатель ювелирного бренда Sophia Кристина Скобина приехала на «Харлее». Целеустремленная, решительная, готовая к новому – и при этом тонко чувствующая, она, кажется, сочетает несочетаемое. В этом, по словам предпринимательницы, и есть залог успешного ювелирного бизнеса: внутренний художник творит, технолог – заставляет «воздушные замки» летать, а коммерсант находит покупателя. Своим опытом Кристина поделилась в рубрике «Свое дело».