Вышла в свет Газета Дело за сентябрь 2023 года

В 2023 году многие российские компании отмечают тридцатилетие своего присутствия на отечественном рынке. Газета Дело продолжает знакомить своих читателей с историей предприятий Иркутской области, чьи деятельность началась в 1993 году: как они развивались, как преодолевали кризисы, какие насущные вопросы решают сейчас и какие задачи ставят на будущее. Журналисты издания подготовили также обзорные материалы по новым и действующим проектам на рынке недвижимости региона, в туристической сфере и медицине, в ритейле и ювелирном производстве. Кроме этого, сентябрьский выпуск газеты будет полезен всем, кто интересуется основами делового этикета и его значением для успешного бизнеса.
«Главное – люди». Виктор Захаров, «Сервико», – о диверсификации, кризисе 2022-го и гонке за кадрами
«Деньги на развитие бизнеса можно найти всегда, а вот вопрос кадров так просто не решается, – говорит основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров. – Люди сегодня – это проблема №1». Почему компании охотятся не за головами, а за руками? Спасет ли ситуацию оптимизация и автоматизация? Как маркетинг проникает в сферу HR? Накануне 30-летнего юбилея «Сервико» Газета Дело побеседовала с Виктором Захаровым о вызовах времени, уроках очередного кризиса и перспективах дистрибьюции и логистики.
Спортивный дух «Сервико». Как корпоративные турниры и поддержка профессиональных команд помогают компании
Говорят: если хочешь работать в «Сервико» – занимайся спортом. Правда это или нет, но спортивный дух здесь, кажется, – всюду. На входе в главный офис – памятная хоккейная форма с автографами, в кабинете основателя компании Виктора Захарова – победные кубки и бутса Месси… Корпоративные соревнования, олимпиада для сотрудников, регулярная поддержка профессиональных и любительских спортивных команд – зачем всё это «Сервико»?
Алёна Гиль: «Деловой этикет как воздух пронизывает все наши взаимоотношения»
Алёна Гиль – уникальный профессионал в сфере делового этикета и протокола. В постсоветской России она, выпускница кафедры режиссуры и мастерства актёра Московского института культуры и искусств, была одной из первых, кто преподавал светский и деловой этикет представителям зарождающегося российского частного бизнеса. Сейчас она работает с представителями различных направлений бизнеса, политики, госуправления. В сентябре эксперт международного уровня проведёт мастер-класс для представителей иркутского делового сообщества, а накануне этого события с Алёной Гиль встретился журналист Газеты Дело. Мы говорили о том, кому необходимы знания бизнес-этикета, как он влияет на переговорный процесс, что надеть на деловую встречу и зачем в век цифры нужны визитные карточки? Яркие моменты беседы – в нашем материале.
«Наша отличительная черта – антихрупкость»
В этом году Росбанк отмечает свое 30-летие. Накопленный опыт помог ему не просто справиться с беспрецедентной турбулентностью 2022 года – банк завершил его с положительным финансовым результатом и ростом по основным направлениям бизнеса, в том числе по такому деликатному как private banking. О том, как внешнеполитические изменения и смена акционеров повлияли работу с состоятельными клиентами, какие новые возможности для владельцев капитала готов предложить Росбанк, рассказал управляющий директор Росбанк L’Hermitage Private Banking Александр Афанасьев.
Сделано в России. Как Кристина Скобина превратила хобби в устойчивый ювелирный бренд
На интервью с Газетой Дело дизайнер и основатель ювелирного бренда Sophia Кристина Скобина приехала на «Харлее». Целеустремленная, решительная, готовая к новому – и при этом тонко чувствующая, она, кажется, сочетает несочетаемое. В этом, по словам предпринимательницы, и есть залог успешного ювелирного бизнеса: внутренний художник творит, технолог – заставляет «воздушные замки» летать, а коммерсант находит покупателя. Своим опытом Кристина поделилась в рубрике «Свое дело».
«Маркетплейсы – абсолютный тренд» Елена Савенкова – о том, как оседлать волну электронной коммерции
Маркетплейсы сегодня – это абсолютный тренд: электронная коммерция открывает уникальные возможности перед предпринимателями, уверена Елена Савенкова. О нюансах онлайн-ритейла она знает не понаслышке: отработав 20 лет в офлайне, быстро перестроилась и сегодня ведет торговлю преимущественно на маркетплейсах. Почему Елена не стала открывать производство в Иркутске? Чем привлекателен рынок Киргизии? И какие возможности могут открыть бизнес-туры, которые она организует? Об этом – в нашем материале.
Первый в районе. В предместье Марата появится жилой квартал высокого класса – ЖК «Источник»
Квартиры с террасами, отдельным входом и даже подвалом, закрытый двор без машин, камеры видеонаблюдения, улучшенное благоустройство, кладовые – все это в купе с интересной архитектурой «включено» в новый жилой квартал комфорт-класса «Источник». Возводится он в пяти минутах от центра города Иркутска – в предместье Марата. 30 августа был заложен символический камень в фундамент одной из четырех блок-секции проекта. Срок строительства – второй квартал 2025 года, но застройщик ГК «Альфа» обещает передать ключи новым жильцам на полгода раньше.
Курорт «Ангара»: здоровье – главная ценность человеческой жизни. Как развивается оздоровительный туризм в Иркутске
Медицинский туризм в России набирает популярность: растет спрос на оздоровительные туры, все больше россиян готовы провести отпуск у врача и в санатории, а не на пляже. Иркутянам далеко ехать не надо: прямо в городе работает крупная здравница с солидной научной базой – курорт «Ангара». Генеральный директор курорта Ольга Князюк рассказала, как «Ангара» ощущает новые тренды, чем готова ответить на современные запросы общества и почему руководство решилось на масштабную реновацию курорта.
«Мечтаю запустить новое направление в строительстве». Анна Горд – о комплексных проектах и «зелёном» девелопменте
Комплексный подход, концептуальность, безупречное качество, сервис – основные принципы работы бюро архитектуры и дизайна «ANGORD», которое основала иркутянка Анна Горд. Нашему изданию Анна рассказала, почему предпочитает выполнять проекты с нуля, о «зелёных» перспективах в девелоперском бизнесе и о своей мечте.
Открывая новые места. Как сеть АЗС БРК развивает сельский туризм
30 уникальных и интересных мест для автопутешествий всей семьей или друзьями представлены на сайте www.azsbrk.ru. Каждый желающий может выбрать тур по душе и возможностям и отправиться в путь – на один день или на неделю. «Независимо от продолжительности поездки, будет интересно, поскольку с каждым из предложенных на сайте мест была проведена огромная работа», – говорит руководитель сети АЗС БРК Вероника Шородок. О том, как и зачем компания развивает сельский туризм в регионе, – в нашем интервью.
«В волонтерстве нет конкурентов». Как прошел II Межрегиональный форум волонтеров в Иркутске
Волонтерство – один из главных трендов последних лет. Крупные компании: Сбер, En+ Group, ОАО «РЖД», ОК «РУСАЛ», Иркутская нефтяная компания, СХ ПАО «Белореченское», ГП «Янта», ИРГУПС, госкорпорация «Росатом», «Почта России» и другие – активно включаются в это движение, что придает добровольчеству системность, силу и массовость. «В этом деле компаниям делить нечего, здесь все – союзники», – так говорят о волонтерстве представители крупного бизнеса. Лучшие практики и интересные проекты они обсудили в начале августа на Межрегиональном форуме волонтеров в Иркутске, а затем перешли от слов к делу – оборудовали экотропу в Порту Байкал.
Зеленый вопрос. Почему ландшафтный дизайн – это не только про красоту и ликвидность
«Без ландшафта даже шикарный дом выглядит убого», – убеждена дизайнер Ольга Викулова. Руководитель проекта «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов считает так же: «Задача ландшафтного дизайна – максимально подчеркнуть архитектурные особенности дома». Вместе с Ольгой и Дмитрием мы прогулялись по улицам загородного поселка с поэтичными названиями Земляничной Росы, Рябинового Заката, посмотрели на реализованные проекты и обсудили самые удачные решения.
Парк в лесу. В поселке "Патроны Парк" завершается благоустройство парковой территории
«Поселок «Патроны Парк» неслучайно так называется, – говорит дизайнер Ольга Викулова. – Сейчас мы благоустраиваем парковую территорию, рассчитанную на жителей разного возраста». Детские площадки, велосипедные дорожки, сцена для кинопросмотров и праздников, зоны выгула собак и кормления белок – и всё это в прекрасном сосновом лесу.
5 решений для ландшафтного дизайна
За плечами дизайнера Ольги Викуловой – уже более 40 проектов в поселке «Патроны Парк», не считая общего благоустройства. Работает дизайнер комплексно, учитывая концепцию всего поселка: многие элементы повторяются из объекта в объект, хоть и реализуются в каждом случае индивидуально. Мы попросили Ольгу рассказать о самых интересных решениях.
Как изменение ставки ЦБ меняет рынок недвижимости
В моменты существенных экономических изменений люди, располагающие накоплениями, всегда думают об одном – как их сохранить. Само по себе это слово – «сохранить» – подразумевает отсутствие движения. «Сохранить» – это будто положить куда-то: кто-то выбирает рублёвую заначку, кто-то переводит накопления в валютный кеш, кто-то доверяет банковским вкладам. Но лучший способ сохранить накопленное – не положить его, а вложить. Всего-то разные приставки у глагола, но – полностью меняющие суть. Потому что «вложить» означает «потратить». А тратить в нестабильные времена… попросту боязно. Вроде как хочется вспомнить фразу «кто не рискует, тот не пьёт шампанского», но парадокс в том, что рискуют как раз те, кто решил подождать. То есть те, кто НЕ тратит. Так и что же делать? – Ищем ответ на второй извечный вопрос вместе с иркутским экспертами.
Фонд «Экология» РСХБ выпустил 20 тысяч мальков краснокнижного осетра в озеро Байкал
Защита окружающей среды и забота об экологии – ключевой приоритет в экологической повестке Россельхозбанка. Выпуск мальков краснокнижного сибирского осетра в воды озера Байкал стал важным событием в направлении устойчивого развития. Цель мероприятия - поддержание популяции и экосистемы всемирно известного водоема.
«Заморозки нет, инвесторов много», – Евгения Найдёнова об интересе к туротрасли Приангарья
«Интерес к туристической отрасли в регионе значителен, инвесторы постоянно интересуются земельными участками и возможностями», – заявила на Ярмарке инвестиционных проектов в Центре «Мой бизнес» руководитель Агентства по туризму Иркутской области Евгения Найдёнова.
6 трендов на рынке загородных отелей
«Проекты в туристической отрасли не просто не замораживаются, а, скорее, размораживаются. Особенно это касается топ-4 регионов страны – Байкала, Алтая, Карелии и Краснодарского края», – заявил на Ярмарке инвестиционных проектов в Центре «Мой бизнес» президент Ассоциации загородных отелей, гостиничный девелопер и эксперт в проектировании объектов гостиничного бизнеса Антон Басин. Он добавил, что на Байкале у компании сейчас максимальное количество проектов.
ВТБ: спрос на льготную ипотеку к концу года вырастет на четверть
По оценке ВТБ, повышение ставок по рыночным программам ипотеки, вероятно, охладит интерес к предложениям на рынке вторичной недвижимости.
Реконструкцию здания «Востсибугля» начали в Иркутске
После завершения в нем появятся пятизвёздочный отель, кафе, рестораны, конференц-залы, помещения для СПА-процедур, тренажерный зал, подземный паркинг и другие общественные пространства. Об этом сообщают в пресс-службе компании.Эн+.
Новое оборудование поступило в Ивано-Матренинскую больницу
Ивано-Матренинская детская клиническая больница (ОГАУЗ ГИМДКБ) получила первую часть комплекта артроскопического оборудования, приобретенного на средства от Иркутской нефтяной компании (ИНК) и благотворительного фонда Марины Седых.
Смена брендов, потребительских предпочтений и рост группы товаров из Азии – тренды на рынке продуктового ритейла
Покупательские предпочтения активно меняются, заявляют в сети супермаркетов «Слата». На смену одним брендам приходят другие. В этом сезоне отмечен высокий спрос на товары из Азии, экзотические фрукты и новые газированные напитки. Перемены на этом не заканчиваются, очередные изменения компания ожидает в связи с ростом курса доллара – некоторые производители уже предупредили о повышении цен. В компании продолжают внимательно следить за потребительским спросом и ценами и готовы активно менять ассортимент, чтобы покупатель мог выбрать товары по комфортным ценам. Об основных трендах на рынке продуктового ритейла – в нашем обзоре.
Новый городской туристический маршрут открылся в Иркутске
Он называется «Истории иркутских белок». Променад предложили жителям и гостям города Сбер, Благотворительный фонд «Подари планете жизнь и компания 2ГИС. Цель нового маршрута – повышение исторической и экологической грамотности экскурсантов.
Для города его приобрела компания РУСАЛ в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.
КонсультантПлюс выпустил три новых продукта по судебной практике
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 01.09.2023 г. (тыс. руб./кв. м)
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 01.09.2023 г. (тыс. руб./кв. м)
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 01.09.2023 г. (тыс. руб./кв. м)
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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