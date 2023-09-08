Продажу алкоголя запретят 11 сентября в Иркутской области

Ограничения продлятся с 08:00 до 23:00 часов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Запрет действует согласно постановлению правительства региона от 14.10.2011 № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области». При этом ограничение розничной продажи алкоголя не распространяется на объекты общественного питания.

11 сентября служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области с 08:00 до 23:00 будет принимать от жителей области информацию о фактах незаконной продажи алкоголя по телефонам горячей линии: (3952) 34-25-48, 8-950-072-30-50.

Поступающая информация будет незамедлительно передаваться в уполномоченные органы для оперативного принятия мер реагирования.