2,2 млрд рублей на украшения потратили жители Иркутской области за полгода

Аналитический центр SOKOLOV проанализировал продажи ювелирных изделий в Сибирском федеральном округе за первое полугодие 2023 года и выяснил, где тратят на украшения больше всего.

По итогам первого полугодия 2023 года Иркутская область стала одним из лидеров по объему продаж в СФО – суммарно жители потратили на украшения 2,2 млрд рублей, заняв третью строчку в рейтинге.

Лидером по объему продаж в СФО стал Красноярский край (2,7 млрд рублей). В пятерку также вошли Новосибирская область (2,4 млрд рублей), Кемеровская область (1,9 млрд рублей) и Омская область (1,4 млрд рублей). Наименьшая доля по объемам ювелирного рынка в СФО оказалась в республике Алтай – 107,1 млн рублей.

В Иркутской области жители тратят на изделия в среднем 3 843 рубля, это один из самых низких показателей по стране. По России средний чек на ювелирные изделия составил 7 100 рублей и варьируется от 1,5 тысяч до 14,4 тысяч рублей.

Самый высокий средний чек в Сибирском федеральном округе был зафиксирован в республике Хакасия – жители региона тратят на изделия в среднем 8 240 рублей. Кроме того, в пятерку лидеров по среднему чеку в округе вошли Кемеровская область (6 688 рублей), Омская область (6 355 рублей), Красноярский край (6 283 рубля) и Алтайский край (6 091 рубль). Меньше всего в СФО тратят на ювелирные изделия жители республики Алтай – 1 574 рубля.