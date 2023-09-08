ВТБ и Открытие объединяют брокеров

Интеграция состоит из нескольких этапов. Перевод активов будет организован в конце декабря. Завершить перевод планируется в январе 2024 года, тогда у клиентов появится возможность торговать и распоряжаться активами на новом брокерском счете.

«Мы с большой ответственностью подходим к интеграции клиентов «Открытие Брокер» и сделаем всё, чтобы перевод активов прошел бесшовно и инвесторы не пропустили ни одного торгового дня на фондовом рынке. Ключевой принцип, которого мы будем придерживаться в ходе интеграции – сохранить или улучшить инвестиционные условия брокерского обслуживания. Совместно с «Открытие Брокер» мы разработали тарифы, которые позволят обеспечить аналогичные условия для пришедших к нам инвесторов», – сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

«На каждом этапе интеграции мы будем сопровождать клиентов, держать в курсе дальнейших шагов. Чтобы перевод прошел практически незаметно для инвесторов, мы уже провели большую работу по синхронизации внутренних IT-систем. Отмечу, что на российском рынке такая интеграция брокеров произойдет впервые», – сообщил руководитель «Открытие Брокер» Александр Дубров.