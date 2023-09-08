На Восточном экономическом форуме Сбер представит инновационные сервисы для человека, бизнеса и государства

Сбер выступает официальным партнёром VIII Восточного экономического форума, который пройдёт во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Топ-менеджеры банка станут модераторами и участниками широкого спектра сессий форума, посвящённых развитию искусственного интеллекта и российско-китайских экономических отношений, вопросам экологии и устойчивого развития, стартапам, государственно-частному партнёрству, строительным проектам, лесной промышленности, здравоохранению, индивидуальному жилищному строительству и другим темам.

В частности, 11 сентября в 10:00 (здесь и далее время местное) на сессии «Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста» выступит первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сессию «Искусственный интеллект — эволюция или угроза человечеству?», которая начнётся в этот же день в 12:30, будет модерировать Максим Ерёменко, вице-президент, директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка.

В сессии «Климатические цели бизнеса: пределы возможностей», которая пройдет также в 12:30, вопросы климатической повестки обсудит Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка.

В 15:00 стартует сессия «Глобальные вызовы зелёной повестки: проверка на прочность и катализатор сотрудничества стран БРИКС», модератором которой станет Александр Ведяхин.

Кроме того, 11 сентября Cбербанк и ВЭБ.РФ проведут на ВЭФ инвестиционный день «ИНВЕСТ-КОНТАКТ». В рамках подготовки к мероприятию были проработаны проекты более чем на 2,6 трлн руб, 20 проектов из которых будут представлены очно. Итоги дня подведут И. Шувалов, А. Ведяхин, А. Чекунков и

М. Орешкин в 17:20 на стенде ВЭБ.РФ

12 сентября в 12:30 Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка, проведёт сессию «Человекоцентричность как главный фактор развития территории и благополучия гражданского общества».

А 13 сентября в 10:00 на молодёжном ВЭФ состоится демодень технологических стартапов, созданных молодёжью Дальнего Востока, модератором которого выступит HR-директор Дальневосточного банка Сбербанка Марина Ивасенко.

В 12:00 в этот же день участников форума ожидает «AI Journey — путешествие в мир искусственного интеллекта», посвящённое применению технологий искусственного интеллекта во благо общества — в медицине, экологии и образовании. Эту сессию будет модерировать Семён Будённый, управляющий директор – начальник Управления развития перспективных технологий AI Сбербанка, научный консультант Института искусственного интеллекта AIRI.

Одним из центральных элементов ВЭФ станет стенд Сбера — действующее отделение банка, в котором будут представлены технологии будущего. Перед ним будет установлен маяк — уменьшенная копия маяка Токаревского, одной из знаковых достопримечательностей Владивостока. Маяк символизирует надежду и выступает ориентиром. Маяк Сбера укажет путь и станет местом встречи гостей и участников форума.

Стенд будет состоять из пяти зон демонстрации цифровых продуктов и решений Сбера.

Интерактивный каталог, для которого отобрано более 30 продуктов в трёх различных категориях: для человека, бизнеса и государства.

Так, в разделе «Для человека» посетители смогут ознакомиться с виртуальным пространством «КоМета» для молодёжи и начинающих предпринимателей, стажировками Sberseasons, новыми функциями СБЕР ЕАПТЕКИ «Таблетница» и «Аптечка», библиотекой знаний по кибербезопасности «Кибрарий», расширенными возможностями СберБанк Онлайн, включая цифровой профиль гражданина, и другими сервисами.

В блоке «Для бизнеса» предприниматели найдут актуальные предложения СберЗдоровья по ДМС, платформу для поиска инновационных решений SberUnity, систему СберТранспорт для управления транспортными процессами, цифровой сервис СберИнкассация, интерактивную панель СберАналитика для повышения эффективности управления, систему сертификации низкоуглеродной энергии и ESG-сервис «Зелёная цепочка поставок» для компаний с широким пулом контрагентов.

В секции «Для государства» представлены облачная цифровая платформа Сбера Platform V, типовая региональная ESG-модель, а также продукты компании-партнера – группы компаний ЦРТ – платформа мультимодальной биометрической идентификации VoiceKey.PLATFORM, программа голосового заполнения медицинской документации Voice2Med, а также система умной биометрической видеоидентификации «Визирь».

Зона технологий и инноваций Сбера с решениями на базе виртуального ассистента Салют и инсталляцией с умными устройствами Sber: колонками SberBoom, SberBoom Mini и умный медиацентр SberBox Time, ТВ-приставками SberBox и SberBox Top, смартдисплей SberPortal, телевизором Sber, а также сервисами SberJazz, SaluteSpeech, SaluteBot, SaluteRPA и «Салют Отель». Зона HR и здоровья, где показаны Центр управления госпитализацией пациентов с подозрением на инсульт (на основе искусственного интеллекта), СБЕР ЕАПТЕКА, комплексная программа медицинского обслуживания для бизнеса от СберЗдоровья и HR-платформа «Пульс». Зона искусственного интеллекта с демонстрацией возможностей нейросети Kandinsky. Здесь можно будет мгновенно напечатать эксклюзивную футболу с картиной, сгенерированной нейросетью (и такая футболка будет существовать в единственном экземпляре в мире). Зона «Образование и наука в Сбере», где продемонстрированы бесплатная школа программирования «Школа 21», образовательная онлайн-платформа Edutoria, Академия искусственного интеллекта для школьников, Научная премия Сбера, комплексные решения для развития регионов в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации, а также образовательные решения для бизнеса от СберУниверситета.

Также в Центре искусственного интеллекта Сбера и ДВФУ будут представлены различные интересные и необходимые для Дальнего Востока и всего мира решения на основе искусственного интеллекта.

Помимо этого, в инновационном отделении Сбера прямо на форуме доступны все банковские услуги. В нём можно купить редкие коллекционные монеты и бесплатно выпить кофе.