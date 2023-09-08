АТБ уменьшил ставку по Дальневосточной ипотеке до 1,2%

Азиатско-Тихоокеанский банк улучшил условия по Дальневосточной ипотеке. Процентная ставка уменьшилась с 1,5% до 1,2% годовых, что является ниже среднерыночной. Также первоначальный взнос теперь составляет 20% вместо 30%.

Максимальная сумма ипотечного кредита – 6 млн рублей, срок – от 3 до 20 лет. Первоначальный взнос 20% может формироваться с использованием средств региональных субсидий и материнского капитала.

Дальневосточная ипотека распространяется на покупку недвижимости или строительство дома на Дальнем Востоке. Ей могут воспользоваться супруги возрастом до 36 лет, не состоящий в браке родитель до 36 лет, имеющий ребенка до 19 лет, а также учителя, врачи с профильным стажем в ДФО от 5 лет и владельцы дальневосточного гектара.

Программа по Дальневосточной ипотеке действует до 31 декабря 2030 года. Подробности – на сайте.