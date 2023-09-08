Альфа-Банк поддержит лучших художников на Koshta Weekend

Альфа-Банк поддержит талантливых художников со всей страны на арт-фестивале цифрового искусства Koshta Weekend в Москве. На фестивале будут лекции креативных дизайнеров, мастер-классы, фотозоны и арт-пространство от Альфы — Alfa Digital Gallery.

На арт-фестивале можно проявить себя, а эксперты Koshta Weekend выберут креативного персонажа Альфа-Банка — он появится на всех телеэкранах страны. А лучших художников банк позовет в свою команду.

Первыми увидеть работы дизайнеров и художников можно в Alfa Digital Gallery на фестивале 9 и 10 сентября.