Новости

Дальневосточный банк повысил ставки по вкладам до 10,5%

Ставки по всей линейке вкладов от Дальневосточного банка выросли и превышают 10% годовых.

Например, вклады с повышенной доходностью «Новые возможности» и «Новые возможности онлайн» для  клиентов Банка увеличились до 10,5% годовых при размещении средств на 186 дней и ежемесячной выплате процентов. Открыть вклад «Новые возможности» можно в офисах Дальневосточного банка, а «Новые возможности онлайн» - за пару кликов в вашем смартфоне с помощью мобильного приложения «ДВ банк». Минимальная сумма вклада составляет 50 000 рублей.

Для открытия вклада необходимо соблюдение одного из условий:

·         отсутствие у Клиента в Дальневосточном банке в течение предыдущих 90 календарных дней действующих вкладных счетов, текущих счетов и счетов «До востребования»;

·         поступление денежных средств на счета Клиента в Дальневосточном банке в течение предыдущих 90 календарных дней до даты открытия Вклада на сумму не менее 50 000 руб. (за исключением переводов между собственными счетами Клиента в Банке).

Подробную информацию можyj узнать на сайте Дальневосточного банка в разделе «Вклады», в офисах банка или по телефону Единого контактного центра 8-800-555-22-05 (звонок по России бесплатный).
Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:LdtCKHNDs

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
Парк в лесу. В поселке "Патроны Парк" завершается благоустройство парковой территории
5 решений для ландшафтного дизайна
Как изменение ставки ЦБ меняет рынок недвижимости
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес