Примсоцбанк предлагает обновлённый кредит "Акционный"



- Ключевая ставка пошла в рост, это повлекло за собой рост ставок по кредитам. Именно поэтому мы советуем всем не откладывать свои мечты, планы и крупные покупки, а воспользоваться нашим предложением уже сегодня, - отмечает Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Для оформления кредита до 500 000 рублей достаточно иметь два документа – паспорт и второй, удостоверяющий личность. До 1 миллиона кредит можно оформить без обеспечения.



Получить подробную информацию о потребительских кредитах Примсоцбанка и - Ключевая ставка пошла в рост, это повлекло за собой рост ставок по кредитам. Именно поэтому мы советуем всем не откладывать свои мечты, планы и крупные покупки, а воспользоваться нашим предложением уже сегодня, - отмечает, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».Для оформления кредита до 500 000 рублей достаточно иметь два документа – паспорт и второй, удостоверяющий личность. До 1 миллиона кредит можно оформить без обеспечения.Получить подробную информацию о потребительских кредитах Примсоцбанка и подать заявку на кредит можно на сайте банка или по телефону Единой справочной службы: 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Примсоцбанк предлагает обновленный кредит «Акционный». Теперь оформить его на сумму от 100 001 до 5 000 000 рублей и на срок от 2 до 5 лет можно по фиксированной ставке 12,5% годовых.