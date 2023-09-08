В Китае кофе со вкусом водки вызвал ажиотаж

Китайская сеть кофеен «Luckin Coffee» представила новый «сезонный напиток» - латте со вкусом водки байцзю, который вызвал ажиотаж, сообщает РИА Новости.

Кофе латте со вкусом китайской водки "Маотай" запустили в продажу 4 сентября. В состав напитка входит молоко, содержащее "Маотай" крепостью 53%. При этом содержание алкоголя в одной чашке кофе со вкусом водки не превышает 0,5%. За первый день кофейни Luckin Coffee продали свыше 5,42 миллиона чашек "алкогольного кофе" на сумму выше 100 миллионов юаней (13,6 миллиона долларов).

Но уже через несколько дней ингредиенты для напитка закончились. В четверг компания в своем аккаунте в социальной сети Weibo сообщила, что продажи напитка намного превзошли ее ожидания.

– Сейчас у нас недостаточно ингредиентов, но продажи на этой неделе в большинстве кофеен продолжатся, – говорится в сообщении.