Большинство россиян разрешают детям надевать ювелирные украшения в школу

Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV и маркетплейс Ozon выяснили, как россияне относятся к ношению ювелирных украшений в детстве, а также помнят ли они свои первые драгоценности.

Больше половины (56%) опрошенных россиянок помнят тот момент, когда им прокололи уши, или покупку первого ювелирного украшения, а каждая третья (34%) из них уточняет, что это было в детстве. Еще 23% опрошенных женщин признались, что начали регулярно носить украшения, такие как серьги, кольца и подвески, уже в дошкольном возрасте (с 4 до 7 лет).

Почти у половины респондентов (48%) не было украшений в детстве, при этом сейчас, согласно опросу, лишь 17% из всех респондентов не разрешают детям носить их.

Интересно, что инициатива ношения украшений исходит как от родителей, так и от самого ребенка: более четверти (29%) опрошенных начали носить украшения только по собственному желанию в возрасте с 7 до 12 лет, а 31% согласились с предложением родителей в возрасте с 3 до 7 лет. При этом большинство (52%) родителей отметили, что разрешают своим детям носить украшения в школу – правда, здесь все зависит от того, насколько дорогая это драгоценность.

Менее трети (29%) родителей готовы потратить на ювелирное украшение для ребенка от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, еще 25% считают, что самая оптимальная сумма – до 3 тысяч рублей.

19% же готовы потратить 5-10 тысяч рублей, чтобы купить что-то драгоценное своему чаду. Оставшиеся 9% родителей могут заплатить более 10 тысяч за ювелирные украшения детям. Чаще всего, по данным маркетплейса Ozon, ювелирные украшения своим детям покупают родители из Москвы, Московской области и Краснодарского края.

Больше половины (51%) опрошенных родителей покупают новые украшения для своих детей, а 35% отдают свои старые.

Драгоценности россияне дарят по различным поводам, включая праздники (35%), дни рождения (27%) и крестины (19%). Золото и серебро остаются наиболее популярными металлами для детских украшений – их выбирают 40% и 38% покупателей соответственно. Если говорить о самых популярных видах украшений, то здесь лидируют серьги (42%), кольца (32%), подвески (31%) и крестики (27%).

Продажи детских украшений на Ozon продолжают расти. Спрос на серьги вырос с начала 2023 года на 93% год к году. Самыми популярными комплектами стали серебряные детские серьги в форме кошек и серьги из позолоченного серебра в форме цветика-семицветика. В топе продаж детских украшений изделия с фианитом или эмалью.