Главу муниципалитета Иркутской области уличили в получении взятки от бизнесмена

Бывший глава Юртинского муниципального образования Иркутской области стал фигурантом уголовного дела – чиновника обвинили в получении взятки в 200 тысяч рублей, рассказали в региональной прокуратуре.

По версии следствия, занимая руководящую должность в структуре власти, мужчина из корыстных побуждений получил от местного бизнесмена деньги. Взамен предполагаемый преступник дал указание подчиненному сотруднику администрации в упрощенном порядке подготовить предпринимателю документы о регистрации права собственности на нежилое здание, а именно на цех по переработке древесины.

Мужчину будут судить по статье «Получение взятки должностным лицом в крупном размере», ему грозит реальный срок. Сейчас экс-чиновник находится под стражей.