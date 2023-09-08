Заморозки до -7 градусов и мокрый снег ожидаются в Иркутской области в субботу

Синоптики озвучили прогноз погоды на субботу – в Иркутской области в этот день на некоторых территориях ожидаются ненастные явления, сообщает региональное УГМС.

Прогнозируется переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, в горах – с мокрым снегом. В северных районах будут кратковременные, местами сильные осадки, в Катангском районе – местами небольшие дожди, утром при прояснении туман, ветер северо-западный 5-10 м/с с порывами до 13 м/с.

Температура ночью составит +2…+7 градусов, в пониженных формах рельефа будут заморозки -2…-7 градусов. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов, при облачной погоде столбик опустится до +5…+10 градусов.

В Иркутске ожидаются переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура ночью составит +7…+9 градусов, днем +13…+15 градусов.