Школу в Иркутске достроили на три месяца раньше, чем планировалось

Возведение нового учебного корпуса начальных классов школы № 57 в Иркутске завершили досрочно – здание рассчитано на 500 человек, рассказали в пресс-службе регионального минстроя.

«По контракту подрядная организация должна была завершить работы в конце декабря 2023 года. Уже получено заключение о соответствии построенного здания проектной документации. В ближайшее время корпус будет введен в эксплуатацию», – говорится в сообщении.

Здесь сделаны учебные кабинеты, актовый и спортивные залы, а также медицинский и пищевой блоки, игровые комнаты, оборудованы лифты. На территории образовательного учреждения также созданы спортивные площадки.

Объект возвели в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Строительство началось осенью 2021 года. Пока осуществлялись работы, обучение учеников младших классов было организовано в основном блоке школы.