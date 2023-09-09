Почти 250 новорожденных детей участников СВО получили выплаты в Иркутской области

Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей с начала года получили 244 детей участников спецоперации в Иркутской области – деньги предоставлены семьям, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Выплата в связи с рождением ребенка – одна из 37 установленных в регионе мер поддержки для родственников людей, защищающих Родину на СВО. Получить ее могут люди, у которого есть регистрация в Иркутской области по месту жительства или по месту пребывания. За деньгами необходимо обратиться лично в учреждение соцзащиты по месту жительства или направить документы по почте.

Также в настоящее время в Приангарье осуществляется патронаж беременных жен участников СВО, который включает в себя, в том числе, работу психолога и социального работника, оказывающих женщинам психологическую поддержку.