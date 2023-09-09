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В Иркутске пройдет конференция для предпринимателей

Конференция «Меры поддержки предпринимателей Иркутской области. От идеи до успешного бизнеса» состоится в столице Приангарья на следующей неделе, рассказали в пресс-службе мэрии.

Мероприятие пройдет 14 сентября с 10:00 до 15:00 в центре «Мой бизнес» на ул. Рабочей, 2а/4. Оно является бесплатным. Событие организуют в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участники смогут получить сведения о привлечении субсидий, грантов, льготного финансирования, заключении социального контракта, поддержке в фонде «Сколково».

В консультационном пункте представители различных структур дадут персональные рекомендации. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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