В Иркутске пройдет конференция для предпринимателей

Конференция «Меры поддержки предпринимателей Иркутской области. От идеи до успешного бизнеса» состоится в столице Приангарья на следующей неделе, рассказали в пресс-службе мэрии.

Мероприятие пройдет 14 сентября с 10:00 до 15:00 в центре «Мой бизнес» на ул. Рабочей, 2а/4. Оно является бесплатным. Событие организуют в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участники смогут получить сведения о привлечении субсидий, грантов, льготного финансирования, заключении социального контракта, поддержке в фонде «Сколково».

В консультационном пункте представители различных структур дадут персональные рекомендации.