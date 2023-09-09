Грузовик Man сбил иномарку на трассе в Иркутской области и отправил в кювет

Авария произошла в Нижнеудинском районе Иркутской области с участием грузовика и легковой машины – во время инцидента погиб человек, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Предварительно установлено, что вчера вечером на трассе «Сибирь» в районе города Алзамай произошло столкновение движущихся во встречном направлении большегруза Man и машины Mazda.

При столкновении легковой транспорт сильно пострадал – его отбросило в кювет. В результате аварии 63-летний водитель Mazda скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Обстоятельства инцидента выясняются.