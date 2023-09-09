Сбербанк надеется на снижение ключевой ставки ЦБ в этом году и рост спроса на кредиты

Зампред правления банка Анатолий Попов выразил надежду на снижение ключевой ставки Центробанка уже в этом году, что может привести к росту спроса на кредиты. Об этом в преддверии VIII Восточного экономического форума он сообщил в интервью «Интерфаксу».

«Рынок не верит, что ключевая ставка на уровне 12% будет находиться долгое время – это видно по ценообразованию ОФЗ. Мы надеемся, что уже в этом году ключевая ставка будет снижаться, что, соответственно, сделает кредиты для всех участников рынка более привлекательными», – заявил спикер.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых, затем на внеочередном заседании 15 августа – до 12%. По мнению Попова, это было сделано для стабилизации валютного курса. По мере улучшения ситуации значение будет сокращаться.

Другой банк, ВТБ, считает, что ставка будет повышенной примерно до середины 2024 года – ожидания на ее сокращение, по данным организации, не оправданы. Там отмечают, что рост ставки не связан с факторами обеспечения финансовой стабильности и, на самом деле, направлен на борьбу с ускорившейся инфляцией.

Сам же Банк России заявил, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно. Более того, не исключено и дальнейшее ее повышение. Сокращение возможно только при устойчивом снижении темпов роста цен.