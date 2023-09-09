Сбербанк увеличил срок действия карт «Мир» до 10 лет

Сбербанк решил увеличить срок действия банковских карт «Мир» в два раза – до десяти лет, рассказал зампред правления организации Кирилл Царев РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.

«Клиентам теперь не надо каждые пять лет менять карту на новую. "Сбер" решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе "Мир" с пяти до десяти лет. Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных – с 3 октября», – заявил он.

Царев также пояснил, что нововведение коснется всех дебетовых и кредитных карт банка на базе системы «Мир», в том числе платежных стикеров. При этом он подчеркнул, что если карта испортится раньше этого срока, ее можно будет бесплатно перевыпустить в любой момент.