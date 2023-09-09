Новости

Темпы роста кредитования в 2023 году будут рекордными – зампред Сбербанка

Максимумы может обновить не только кредитование физлиц за счет быстрорастущей ипотеки, но и кредитование юрлиц , заявил в преддверии VIII Восточного экономического форума зампред Сбербанка Анатолий Попов, передаёт Интерфакс.

Корпоративный кредитный портфель Сбербанка за 7 месяцев этого года увеличился на 15%. Ранее банк прогнозировал рост портфеля на 17-19%. По словам Анатолия Попова, около 50% кредитов в корпоративном портфеле банка выдано с плавающими ставками.

Читайте также:

Уровень одобрения кредитных заявок в 2022 году снизился до минимума за два года
10 января 2023
Как работает Сбербанк с 3 по 6 ноября 2022
3 ноября 2022

Что касается рынка ипотеки, его поддерживают субсидируемы программы.

– Хорошая новость, что льготные программы продолжают работать. Кроме того, мы считаем, и рынок полагает, что ключевая ставка долго не задержится на уровне 12%, она начнет снижаться, что будет стимулировать спрос на кредиты и ипотеку в первую очередь, – подчеркнул зампред Сбербанка.

Ранее банк ВТБ сообщал, что рынок кредитования полностью восстановился. ВТБ прогнозирует рекордные продажи розничных кредитов в 2023 году. По мнению банка, при благоприятной макроэкономической ситуации россияне оформят розничные кредиты более чем на 14,3 трлн рублей. Драйвером развития рынка в 2023 году станут ипотека и автокредиты. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Как работают банки в ноябре 2022":
Все материалы сюжета (13)


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
Парк в лесу. В поселке "Патроны Парк" завершается благоустройство парковой территории
5 решений для ландшафтного дизайна
Как изменение ставки ЦБ меняет рынок недвижимости
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес