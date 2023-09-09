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Отель Gloria в центре Иркутска собираются продать за 85 млн рублей

Четырехзвездочный отель Gloria, расположенный на улице Советской, 58А, выставили на продажу – он стоит 85 млн рублей, следует из данных «Авито».

<p>Скриншот с сайта "Авито"</p>

Скриншот с сайта "Авито"

«Здесь соединились эпохи! Здание было реконструировано в 2000-е года. <…> Стильное, грациозное и статусное место пользуется по сей день спросом и имеет своих постояльцев», – сообщил продавец.

Гостиница представляет собой отдельно стоящее шестиэтажное здание. Внутри имеются 12 номеров разной категории от люкса до стандарта, лифт, холл, ресторан, бар, прачечная, комната отдыха, кладовая.

По данным продавца, здание можно использовать не только как отель, но и как бизнес-, учебный или медицинский центр, сдавать помещения в аренду под офисы различной направленности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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