Каждый четвертый житель ДФО купил в ипотеку квартиру дороже 7 млн рублей – СберАналитика

Специально к VIII Восточному экономическому форуму, который проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке, СберАналитика изучила покупательский потенциал рынка жилой недвижимости Дальневосточного федерального округа (ДФО) и составила среднестатистический портрет покупателя. Исследование проводилось по 14 крупнейшим городам ДФО: Артём, Белогорск, Биробиджан, Благовещенск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Находка, Нерюнгри, Петропавловск-Камчатский, Уссурийск, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Якутск.

Полученные данные показали, что экономически активное население этих городов составляет 2,42 млн человек (78% жителей). Из них меньше 40 тыс. рублей зарабатывает 38%, от 40 до 80 тыс. рублей — 20%, от 80 до 150 тыс. рублей — 11%, свыше 150 тыс. рублей — 4%. 4% жителей ДФО имеют накопления свыше 1 млн рублей, в том числе 1% — более 3 млн.

По данным СберАналитики, каждый четвёртый дальневосточник (24,3%) приобретает в ипотеку жильё дороже 7 млн рублей. Квартиры дешевле 2 млн рублей составляют всего 5,5% приобретённой недвижимости. Таким образом, в основном жилая недвижимость, которую купили жители региона, стоит от 2 до 7 млн рублей (70,3%), а средний размер ипотеки в ДФО — 4,1 млн рублей.

74% всех ипотечных сделок совершается на вторичном рынке. Средняя стоимость приобретённого в ипотеку жилья — 5,6 млн рублей. Средний обязательный платёж — 53,3 тыс. рублей, однако, поскольку большинство заёмщиков погашают ипотеку досрочно, средний фактический платёж на 70% выше — 90,9 тыс. рублей.

Исследования СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 106 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных более чем из 70 внутренних и внешних источников. Применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации и моделей машинного обучения обеспечивает высокую точность подсчётов и позволяет детально анализировать различные рынки с учётом их отраслевой и региональной специфики.