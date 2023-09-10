Малый бизнес Дальнего Востока в 2023 году оформил на 70% больше полисов комплексного страхования

Компании малого и микробизнеса, которые работают на Дальнем Востоке, в 2023 году оформили на 70% больше полисов комплексного страхования по программе «Защита 360°», чем за тот же период прошлого года. Программа состоит из четырёх блоков — страхования активов, финансов, сотрудников и гражданской ответственности. Всего клиенты приобрели более 1000 полисов за 8 месяцев прошлого года против 670 годом ранее.

Предприниматель может выбрать те блоки, которые наиболее релевантны для его сферы деятельности, либо сразу все. В каждом блоке можно установить оптимальный размер страхового покрытия (от 500 тыс. до 5 млн рублей) и подключить дополнительные опции.

Самая крупная выплата по программе на Дальнем Востоке в 2023 году составила 1,8 млн рублей. В подвале многоквартирного дома прорвало трубу: торговый зал и подсобные помещения страхователя затопило, пострадали внутренняя отделка, мебель и оборудование. Страховка обошлась всего в 13,8 тыс. рублей.

Также дальневосточные компании, в том числе малый бизнес, начали больше внимания уделять сохранности природы. В 2023 году они застраховали риски причинения вреда окружающей среде на 400 млн рублей. Это на 43% больше, чем за весь 2022 год.

Чаще всего компании включали в договор риски гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при осуществлении хозяйственной деятельности, а также риски необходимости локализации и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Дальний Восток славится уникальной природой, заповедными территориями и туристическими местами, а также позволяет вести предпринимательскую деятельность с помощью широкого спектра льготных программ и преференций. Однако работа в этом регионе накладывает на собственника бизнеса особую ответственность за сохранность окружающих красот. Наша статистика показывает, что компании всё лучше понимают риски, с которыми могут столкнуться в ходе ведения бизнеса, и готовы больше инвестировать в свою финансовую безопасность, ведь средний страховой чек за год вырос на 70%».