СберНПФ на треть увеличил пенсионные выплаты дальневосточникам

За первые восемь месяцев 2023 года СберНПФ выплатил дальневосточным клиентам 626 млн рублей. Это на 34% больше, чем в январе — августе прошлого года. При этом на договоры негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) пришёлся 41% от общего объёма выплат.

СберНПФ удвоил выплаты жителям Дальнего Востока по договорам НПО — с 125,6 млн до 256,2 млн рублей. А число получателей негосударственной пенсии с начала 2023 года выросло на 17% — до 2 тыс. человек.

Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) также выросли (на 8% год к году) и достигли 370 млн рублей. Из них 346 млн пришлось на единовременные пенсионные выплаты. Их получают 2,3 тыс. дальневосточников.

С начала года количество операций по выплатам по договорам НПО на Дальнем Востоке выросло на 22%, ОПС — 16%. Такая динамика потребовала преобразований, и уже в мае СберНПФ роботизировал пенсионные выплаты. Благодаря нововведениям процедуры стали ещё прозрачнее и надёжнее.