Почти 20 человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Усть-Илимске

Пожар произошел накануне в многоквартирном доме в городе Усть-Илимске – во время инцидента спасатели эвакуировали 17 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сообщение о возгорании в пятиэтажном панельном здании поступило в ведомство утром. На место были направлены три расчета. Прибывшие специалисты обнаружили дым, который шел из окна квартиры на первом этаже, сильное задымление наблюдалось и в подъезде.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

По лестничным маршам были спасены 13 человек, в том числе трое детей, по лестницам из окон соседних квартир достали четверых детей. С первого этажа самостоятельно эвакуировались четыре человека.

В течение нескольких минут пожар был ликвидирован. Огонь успел уничтожить личные вещи и мебель на площади 10 квадратных метров. Предположительная причина случившегося – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования.