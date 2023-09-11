Искусственный интеллект впервые в мире солировал на концерте ВЭФа

Символом нейромузыканта стала техно-матрёшка.

Концерт, где искусственный интеллект от "Сбера" впервые в мире стал солистом и импровизатором, состоялся в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает РИА Новости.

Симфония № 1 "Космос", написанная музыкантом и композитором Петром Дрангой для искусственного интеллекта и Большого симфонического оркестра при участии солистов-виртуозов из Китая, прозвучала на Приморской сцене Мариинского театра.

Симфония в четырех частях написана в классической структуре. В первой и второй частях солировали музыканты-виртуозы из Китая, нейросетевая модель от Сбера SymFormer управляла экспрессивностью исполнения непосредственно на сцене с помощью виртуального синтезатора. В третьей и четвёртой частях прозвучала импровизация от SymFormer в режиме реального времени. По задумке композитора нейросеть переосмыслила симфонию, изменив и дополнив её, и стала участником творческого процесса и соавтором композиции.

Дополнительным элементом стал арт-объект, символизирующий нейромузыканта, — техно-матрёшка. Центром музыкальной инсталляции, по информации организаторов, стала SberBoom — мощная умная колонка с виртуальным ассистентом Салют.

Напомним, что на VIII Восточном экономическом форум, который пройдёт во Владивостоке с 10 по 13 сентября, топ-менеджеры Сбера станут модераторами и участниками широкого спектра сессий, посвящённых развитию искусственного интеллекта и российско-китайских экономических отношений, вопросам экологии и устойчивого развития, стартапам, государственно-частному партнёрству, строительным проектам, лесной промышленности, здравоохранению, индивидуальному жилищному строительству и другим темам.