Сбербанк прогнозирует удвоение сбережений россиян в юанях к концу года

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев назвал юань самой популярной валютой у россиян после рубля. Об этом он сообщил на ВЭФ в интервью РИА Новости.

– Безусловно, самая популярная валюта в портфеле россиян на текущий момент – рубль. Но пользуются спросом и другие валюты, наиболее востребован среди них китайский юань. Доля юаня в валютном портфеле средств физлиц Сбера увеличилась до 12%. Мы прогнозируем, что к концу года портфель юаней увеличится вдвое, – подчеркнул Кирилл Царёв.

Он добавил, что среди других востребованных валют для сбережений россиян – дирхамы ОАЭ. Этот портфель тоже будет расти, но не в таких объемах, как юани.

Кроме того, зампред Сбера отметил рост интереса к банку и со стороны граждан КНР.

– Мы проанализировали поток граждан Китая в наши офисы и видим, что он также растет: с марта текущего года практически во всех регионах страны, кроме Поволжья, наблюдается увеличение числа посещений банка. При этом наибольшее – в Москве, количество обращений в банк за услугами выросло – почти в 2,5 раза относительно августа прошлого года, – подчеркнул Кирилл Царёв.