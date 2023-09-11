Новости

Москва, Ростов-на-Дону и Краснодар – ТОП-3 самых дорогих мегаполиса в России

В рейтинге самых дорогих мегаполисов России на первом месте – Москва, на втором – Ростов-на-Дону, третье поделили – Краснодар и Уфа. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 10000 представителей экономически активного населения городов-миллионников.

Мегаполисом с самой высокой стоимостью жизни в этом году вновь является Москва: 53% жителей назвали столицу дорогим городом. О больших ценах в Ростове-на-Дону рассказал каждый второй. Краснодар и Уфу оценили как дорогой город по 49% их экономически активного населения.

Читайте также:

В Китае кофе со вкусом водки вызвал ажиотаж
8 сентября 2023
Спрос на персонал в e-commerce растет
8 сентября 2023

В топ-5 дорогих мегаполисов попали Санкт-Петербург (46%) и Нижний Новгород (44%). А вот, к примеру, цены в Челябинске назвал высокими только каждый четвертый. Омск считают дорогим городом 35% его жителей.

В большинстве мегаполисов самым «неподъемным» приобретением респонденты назвали недвижимость. В Уфе и Перми больше всего раздражают цены на продукты питания. В Воронеже жители чаще всего негодовали из-за расценок на жилищно-коммунальные услуги.

За год тех, кто считает свой город дорогим, стало больше в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Перми (плюс от 2 до 3 процентных пунктов в зависимости от мегаполиса). В Воронеже жителей, возмущенных стоимостью жизни, столько же, сколько и год назад (36%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1225)


Реклама на сайте

ВЭФ-2023
Губернатор Иркутской области прибыл на Восточный экономический форум
«Необходимо изменить ситуацию с подготовкой». Сбер оценил дефицит кадров в области кибербезопасности
Искусственный интеллект впервые в мире солировал на концерте ВЭФа
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес