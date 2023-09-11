Данные экзитполов: в тройке лидеров в Иркутской области – «Единая Россия» (50%), КПРФ (19%), ЛДПР (14%)

В Иркутской области завершилось трехдневное голосование по выбору депутатов Законодательного собрания четвертого созыва. По данным на 18:00, явка составляла 22,8%, проголосовало 417 933 избирателя. В Иркутске на избирательные участки пришли 17,13%, в Ангарском городском округе – 20,67%, в Братске – 25,42%. Такие данные были озвучены во время круглого стола с участием губернатора Игоря Кобзева.

– Не вижу проблем в низкой явке. Избиратель поменялся, значит необходимо менять форму участия в выборах, развивать дистанционное электронное голосование, – отметил Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Социолог Сергей Савин привёл на встрече данные экзитполов. Так, опросы проголосовавших показали, что 50,2% избирателей отдали свои голоса за партию «Единая Россия», за КПРФ – 19,6%, за ЛДПР – 14,3%, партия «Новые люди» набрала 9,2%, «Справедливая Россия – За Правду» – 5,4%, «Гражданская платформа» – 0,8%, РПСС – 0,5%. Сергей Савин отметил, что «экзитполы показывают общие тренды, они не обязательно сбудутся. <…> Из всех респондентов от ответа отказались 37-38%».

Губернатор Игорь Кобзев на встрече подчеркнул, что Правительство Иркутской области с уважением относится к выбору граждан, и готово к конструктивному сотрудничеству с избранными жителями депутатами.

– Наша главная задача – работать с новым созывом депутатов в интересах жителей Иркутской области. Других вариантов у нас просто нет, ведь мы все любим этот край, хотим сделать жизнь здесь комфортной и удобной. Настроены сохранить тот высокий уровень взаимодействия, который был налажен с предыдущим созывом. Если мы говорим об экономике, то бизнес готов вкладываться только туда, где есть стабильность. Уверен, что результатом этой избирательной кампании станет объединение и формирование сильной команды, готовых вместе лоббировать интересные для региона проекты, в том числе на федеральном уровне. Тогда жители точно увидят результаты совместной работы, – подчеркнул глава региона.