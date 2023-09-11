Август стал рекордным по выдаче ипотеки. Льготные программы набирают обороты

Об этом РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

По его словам, банк заранее предупредил клиентов о повышении ставки с 22 августа. Повышенный рост ипотечных заявок от клиентов наблюдали 15 августа, в день повышения ключевой ставки ЦБ, который был выше на 34% по сравнению с понедельником, 14 августа.

«По итогам августа мы выдан рекордный объем ипотеки – 146 тыс. кредитов на 522,5 млрд рублей. Это исторический рекорд, предыдущий был установлен в июле этого года – тогда объем выдач превысил 386 млрд рублей. Всего за 8 месяцев этого года банк выдал более 819 тыс. жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей – в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год», – говорит Царев.

Сейчас в компании видят рост востребованности льготных программ («Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT»). Здесь также отмечается рекордный спрос – 69,5 тыс. кредитов на 304,2 млрд рублей.

Напомним, что к началу осени средний уровень ставок по ипотечным программам российских банков вплотную приблизился к отметке 14% годовых. В частности, по состоянию на 1 сентября, средняя ставка на первичном рынке достигла 13,99% годовых, на вторичном рынке – 13,94% годовых, рефинансирования – 13,89% годовых. За три месяца рост составил 2-2,4 п. п.

VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).