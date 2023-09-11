«Необходимо изменить ситуацию с подготовкой». Сбер оценил дефицит кадров в области кибербезопасности

Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов считает, что в первую очередь необходимо изменить ситуацию с подготовкой кадров. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

– Оцениваю дефицит кадров по специальностям в области кибербезопасности минимум в 50 тыс. человек. Если ситуация с профильным образованием не начнет меняться, этот показатель продолжит расти, – отметил Станислав Кузнецов.

По его словам, «на согласование в различных профильных министерствах и ведомствах программ обучения, по которым вузы готовят специалистов по кибербезопасности, уходит год, два, иногда и больше». В итоге с момента принятия решения о получении будущим киберзащитником какого-то навыка до фактического обладания этим навыком проходит несколько лет, а компетенции нужны уже сейчас.

– Поэтому нужно в корне менять подход к принятию, обновлению и согласованию образовательных программ, – резюмировал Станислав Кузнецов.