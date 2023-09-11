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Губернатор Иркутской области прибыл на Восточный экономический форум

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В планах – соглашения в сферах транспорта, инвестиций, легкой промышленности, сельского хозяйства и других отраслях

«Начал работу на Восточном экономическом форуме, он проходит в эти дни во Владивостоке. Вместе с коллегами планируем заключить соглашения в сферах транспорта, инвестиций, легкой промышленности, сельского хозяйства и других отраслях», – пишет Игорь Кобзев в своем Телеграм-канале.

По его словам, ВЭФ – важнейшая площадка для создания и развития крепких связей, как внутри страны, так и за ее пределами. Для Иркутской области, как экспортно-ориентированной территории, это крайне важно.

VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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ВЭФ-2023
Губернатор Иркутской области прибыл на Восточный экономический форум
«Необходимо изменить ситуацию с подготовкой». Сбер оценил дефицит кадров в области кибербезопасности
Искусственный интеллект впервые в мире солировал на концерте ВЭФа
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