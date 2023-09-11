На берегу Байкала открыли ФАП

На берегу Байкала, в селе Сахюрта Ольхонского района, открыли фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Современная модульная конструкция медучреждения пришла на смену помещению в приспособленном старом здании начальной школы, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ФАПе оборудованы процедурный и прививочный кабинеты, кабинет акушера-гинеколога, есть условия для проведения электрокардиограммы, исследований на уровень глюкозы и холестерина в крови. В Сахюрте проживает более 300 человек, в медучреждении также будут оказывать медицинскую помощь жителям соседнего села Шара-Тогот.

Еще один новый ФАП появится в селе Мальта Усольского района. Там завершён монтаж модульной конструкции. Сейчас на объекте выполняют благоустройство территории, параллельно медучреждение проходит лицензирование. Начать прием пациентов планируют в течение месяца.

За счет средств областного бюджета новый ФАП оснастили медицинским оборудованием. Медицинскую помощь в нем будут получать около 400 местных жителей. В настоящее время медпомощь оказывается в старом здании, требующем замены.